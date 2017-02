Star Wars : le trailer de The Last Jedi a peut-être fuité !

Un youtubeur aurait eu accès à une description du trailer du prochain Star Wars. Attention spoilers potentiels !

On rêvait de le voir arriver pendant la mi-temps du superbowl, malheureusement nos vœux ne se sont pas exaucés. Quelques jours plus tard, on apprenait finalement que le trailer de The Last Jedi sortirait normalement au cours du mois d’avril pendant la Star Wars Celebration.

Jusqu’à ce qu’on tombe sur la vidéo d’un internaute, Mike Zeroh, un fan de Star Wars coutumier des informations et rumeurs concernant l’univers intergalactique. L’américain aurait eu accès à une description du dit-trailer sur le site 4chan et a décidé de le partager. Attention, il s’agit d’une rumeur et rien n’a été confirmé officiellement mais la description, si elle s'avère juste, spoile entièrement le trailer.

Le trailer commencerait donc par Finn « se réveillant de son coma » avant qu’arrive Poe Dameron disant « Ils sont là ! ». Dans la partie centrale du trailer, un homme en noir (potentiellement le personnage de Benicio Del Toro) tire au blaster sur une « procession de pénitents » dans une ville. Poe, Finn, BB-8 et un nouveau personnage (jouée par l’actrice Kelly Marie Tran) regarderaient impuissants la scène, choqués. Non loin d’eux, la capitaine Phasma dirige une troupe de stormtroopers.

C’est le chaos dans cette ville, puis l’écran devient noir. Apparait alors en personne, sans CGI, Snoke dans une pièce avec le général Hux. Le leader suprême lui demande : « Est-il en vie ? » à quoi Hux lui répond : « A peine ! ». Difficile de savoir de qui ils parlent (Kylo Ren ? Luke ?), en tout cas, « il est temps de réunir la famille » selon Snoke.

Puis retour sur Finn avec une musique, non plus sombre, mais optimiste. Il retrouve Leia et lui explique « qu’ils sont de retour ». La Princesse n’est pas surprise et lui dit : « je l’ai senti ».

Enfin pour terminer ce trailer, les stormtroopers fuient un jedi, tandis que Phasma se présente justement face à quelqu’un tenant un sabre laser. Le tout sur la voix-off de Luke Skywalker (qu'on ne voit pas à l'écran) annonçant : « tout va mourir avec nous ! ».

Alléchant n’est-ce pas ? Entre l’apparition en chair et en os de Snoke, celles de quelques personnages inédits et enfin ce sabre laser, la recette serait parfaite. Restons cependant très prudents, rien n'a été officialisé, cette description peut donc s'avérer totalement vrai ou absolument fausse. Vivement avril prochain pour lever le doute, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'une rumeur totalement infondée ! Star Wars VIII sortira le 15 décembre en France.

La vidéo et la description complète juste ici :