Le patron de la Fox avoue que Logan inquiète le studio

Depuis son annonce, nous avons tout de suite compris que Logan ne serait pas un film de super-héros comme les autres. Crépusculaire, violent et dramatique, il devrait aussi nous tirer quelques larmes.

Si nous sommes tellement emballés dès que l'on pense au Logan de James Mangold c'est parce que, pour une fois, on n'a pas l'impression que l'on se fiche de nous. Alors oui, nous ne verrons pas une adaptation littérale de Old Man Logan, et ce n'est pas grave puisqu'il semble évident que l'équipe toute entière ait profité de ce film pour déclarer son amour au personnage de Wolverine et lui accorder une dernière aventure dantesque et tragique.

Et si l'on devra remercier éternellement l'énorme succès de Deadpool qui a permis à Logan se pouvoir se faire avec une classification R dans le viseur, on aurait tort de croire pour autant que la décision tombait sous le coup de l'évidence. Parce que si James Mangold et Hugh Jackman étaient chauds dès le départ pour verser dans le dark, il y avait encore quelqu'un à convaincre, le plus important du processus d'ailleurs, le studio. Et la Fox en l'occurrence. Et là, fatalement, la question ne se pose plus dans les mêmes termes. Les studios n'étant pas réputés pour leur prise de risque, surtout en ce moment, il n'était pas dit qu'elle accepte de se lancer dans un projet aussi différent du reste de la franchise, qui se couperait volontairement de son public le plus jeune pour raconter enfin l'histoire telle qu'il avait envie de le faire.

Et d'ailleurs, la présidente du studio, Stacey Snider vient de confirmer lors d'un Questions-Réponses à la conférence Recode Media en Californie, qu'effectivement la Fox avait émis de gros doutes quant au potentiel commercial de l'histoire choisie par Mangold :

"Dans les bureaux, il y avait une vraie consternation quant à l'intensité et le ton du film. Il s'agit plus d'une élégie sur la vie et la mort. Le paradigme choisi était le Western et mes collègues étaient méfiants parce qu'il ne s'agissait pas là d'une Wolverine grande gueule avec son cigare au bec. Tout le monde s'est donc demandé si cela n'allait pas être ennuyeux. Mais n'est-il pas excitant d'imaginer Wolverine comme un vrai être humain plongé dans le vrai monde, qui ne veut plus se battre jusqu'à ce qu'une petite fille ait besoin de lui ?"

Si on nous posait la question directement, on répondrait par un gros "Oui." Evidemment que c'est excitant, c'est même passionnant. Et c'est tout ce qu'on attend d'un film appartenant à une grande saga : qu'il sorte de sa zone de confort pour nous surprendre et nous emmenner en terre inconnue. Heureusement, le studio a décidé de faire confiance à Mangold et Jackman et n'a pas posé son véto. Alors si vous souhaitez lui prouver qu'il a eu raison, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 1er mars prochain.