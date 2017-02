La suite d'Avatar se passera 8 ans plus tard et parlera de famille

Nous avons encore du mal à croire que, 9 ans plus tard, nous sommes toujours en train de parler d'Avatar 2 au conditionnel. Pourtant, on ne devrait pas être surpris, c'est quand même de James Cameron qu'il s'agit.

Parce que James Cameron fait partie de ces rares réalisateurs d'Hollywood qui s'embarrasse pas des règles établies, de la loi du marché ou des exigences des studios. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et s'il veut prendre 10 ans pour préparer la suite de son plus grand succès et tourner 4 films en même temps, et bien il le fait, il n'attend pas la permission de qui que ce soit.

Si JC est un cas assez unique dans l'industrie, c'est aussi très énervant pour nous, les fans, parce que cela nous met dans une position d'attente et de soumission à son bon vouloir pendant une très longue période et, du coup, on a parfois l'impression de se faire balader. Mais on en redemande toujours. Et puis, son équipe est suffisamment maline pour nous balancer des petits morceaux de preview de temps à autre, histoire d'entretenir la flamme.

Comme Sam Worthington par exemple, alias Jake Sully dans Avatar, qui vient de dévoiler au micro de We Got This Covered qu'Avatar 2 se déroulerait 8 ans après le premier film et que son statut aurait pas mal changé entre-temps :

"Nous allons tout filmer en même temps. L'idée est d'avoir quand même un peu de temps entre chaque film, mais il est toujours difficile d'en être sûr avant de vraiment commencer. Cela dit, nous commençons toujours le tournage cet été. James avait besoin de temps pour parfaire ses scripts, mais je suis prêt à y aller à son signal parce que c'est l'homme de la situation. J'ai lu tous les scénarios, ils sont géniaux. On retrouve Jake 8 ans plus tard et il a une famille maintenant.

Ce film sera quelque chose de jamais vu. L'univers est plus vaste que dans le premier mais c'est avant tout une histoire sur la famille. Jake aura toujours cette impression d'être un enfant découvrant ce monde pour la première fois mais puisqu'il y vit depuis un moment maintenant, quel est exactement ce monde qu'il découvre ? C'est ce que le film va explorer, dans une dynamique familiale."

Voilà qui ne nous avance pas beaucoup au final, voire même qui brouille un peu plus les cartes. Ce qui est sûr, par contre, c'est que James Cameron semble sur le point de créer l'épopée la plus importante de son existence et qu'il va nous tenir en haleine pendant un bon paquet d'années. Vivement le 21 décembre 2018, pour commencer.