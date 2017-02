Et si Tom Hardy vous lisait une petite histoire pour la Saint-Valentin ?

Grand méchant dans The Dark Knight Rises, traitre dans The Revenant... et tout mignon sur BBC.

On vous parlera bientôt de Tom Hardy par rapport à la série Taboo mais en attendant le gros dur change totalement de registre. Alors qu’il s’était déjà prêté à l’exercice le 31 décembre dernier pour le nouvel an, l’acteur britannique lira à nouveau une petite histoire pour la Saint Valentin.

Avec son béret, un canapé cosi, quelques peluches et accompagné de son chien Woostock, l’interprète de Max Rockatansky revient sur la BBC et dans les CBeebies pour vous raconter une histoire avant de dormir.

Au menu de cette petite soirée, l’histoire de Franklin, appelé plus communément, le Cloudspotter [l’observateur de nuages]. Il passe son temps, tout seul, a repéré les nuages mais aussi à s’aventurer dans le ciel. Puis un jour, un visiteur inattendu apparait au milieu d’une de ses aventures et change sa vie.

L’émission est plutôt dédié aux enfants mais peu importe, ne ratez pas ce magnifique rendez-vous à 19h50 heure française. Surtout si vous êtes célibataire. Ce sera toujours plus fun de passer la Saint Valentin avec Tom Hardy au coin du feu que tout(e) seul(e) au fond de son lit. Pour le nouvel an, ça avait donné ça.