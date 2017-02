Thor Ragnarok dévoile la première image officielle du combat entre Hulk et Thor

Repositionné comme un pur buddy movie comique par Marvel, Thor : Ragnarok contiendra néanmoins sa dose de divertissement épique, comme en témoigne la première image du duel entre Chris Hemsworth et Hulk.

On sait depuis un moment que ce troisième volet des aventures de Thor se déroulera principalement dans l’espace, mêlera les intrigues de Planet Hulk, du comics Ragnarok et une bonne grosse dose de délire made in Taika Waititi. On se doutait bien qu’on y retrouverait le géant vert dansune des situations les plus iconiques du personnage, à savoir lorsqu’il se retrouve gladiateur.

Marvel n’avait pas fait mystère de son souhait de faire s’affronter Thor et Hulk, et vient donc de dévoiler la première illustration officielle de ce choc de titans qui promet d’illuminer d’étincelles la fin d’année 2017.

À n’en pas douter, cette scène devrait être non seulement un grand moment de Thro Ragnarok, mais aussi un grand moment du programme Disney de 2017, puisqu’il conclura une année Marvel entamée avec Les Gardiens de la Galaxie 2 ainsi que Spider-Man : Homecoming.