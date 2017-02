Hugh Jackman sort les griffes dans la superbe affiche Imax de Logan

Le monde du marketing moderne a parfois des airs de champ de ruines. Sauf que Logan y plante ses griffes.

Quel que soit le résultat final, la campagne marketing de Logan aura ravi les amateurs du personnage, qui désespéraient de voir retrouver un peu de la rugosité de son aîné de papier, quelque chose du spleen et de la sauvagerie qui définirent le Wolverine originel.

À coups d’illustrations en noir et blanc, de trailers parcourus par la voix bouleversante de Johnny Cash, le film de James Mangold aura su nous vendre du rêve. Et l’affiche Imax du film ne déroge pas à la règle. Loin des délires photoshoppées et des images génériques qui se multiplient, elle nous rappelle le bon vieux temps des peintures, des illustrateurs de talent de la trempe de Frazetta.

Évidemment, le poster que voici n’est pas tout à fait de la même trempe, mais le soin apporté à sa composition, ses couleurs chaudes et sa promesse de divertissement badass nous font gentiment rêver.

Il faut dire que retrouver Hugh Jackman toutes griffes dehors, accompagné de X-23 (Dafne Keen), également redoutable en petit clone assoiffé de sang, promet beaucoup. Vivement le mois de mars.