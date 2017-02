Deadpool fête son anniversaire avec un cadeau un peu spécial signé Ryan Reynolds

Deadpool est sorti il y a tout juste un an. Et pour célébrer cet anniversaire, Ryan Reynolds a une idée de cadeau.

Particulièrement actif sur les réseaux sociaux dès lors qu’il est question de promouvoir le succès surprise de 2016 qui l’a remis sur le devant de la scène et effacé son ardoise de has been en spandex (coucou Green Lantern), l’excellent Ryan Reynolds ne perd jamais une occasion de partager son amour pour l’humour gras et l’univers déjanté de Deadpool.

De quoi patienter avant Deadpool 2 ?

La preuve avec le post bien collant qu’il a partagé avec ses fans pour souffler la première bougie de Wade Wilson au cinéma. Et quoi de mieux pour célébrer le personnage psychotique que… un superbe rouleau de papier toilette dédié ?

Et attention hein, là on parle de triple épaisseur, aux propriétés exceptionnelles. Jugez plutôt : un tout nouveau goût, de la crème anti-hémorroïdes en bonus, une texture « godemiché » qui garantit de vous laisser le popotin tout propre… Bref, du grand Deadpool.