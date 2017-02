The Batman : Ben Affleck pourrait prendre une décision radicale

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les coulisses du DC Universe sont agitées. Aujourd’hui, des bruits annonçant le départ de Ben Affleck font surface.

Il faut dire qu’avec les réceptions mouvementées de Batman V Superman, Suicide Squad et les modifications apportées en catastrophe à Justice League, la filiale DC Film vit un quotidien pour le moins mouvementé. Du coup, quand Ben Affleck a annoncé qu’il ne réaliserait pas The Batman, puis que Forbes a révélé qu’il ne l’écrirait pas non plus, on a commencé à se demander ce qui pouvait bien se tramer chez Warner.

C’est un des journalistes de Collider qui a expliqué avoir pris connaissance d’une situation particulièrement préoccupante. D’après John Campea, Ben Affleck chercherait par tous les moyens à abandonner le navire et à ne plus du tout travailler sur The Batman.

« Mes sources me disent que Ben Affleck veut lâcher l’affaire. Il ne veut plus être Batman… On m’a dit qu’Affleck est en discussions avec Warner Bros pour négocier un moyen de ne plus être Batman. Et s’ils ne le laissent pas partir, le film solo de Batman qui est en cours de production sera le tout dernier dans lequel nous verrons le comédien sous le masque du Dark Knight. »

Bien sûr, rien ne vient officiellement étayer cette hypothèse, mais peut-être le passé peut-il éclairer la présente situation. On se rappelle en effet qu’un autre super-héros a bien failli coûter à l’acteur et réalisateur sa carrière. En effet, l’échec cinglant de Daredevil a plongé Affleck dans les tréfonds de l’enfer Hollywoodien.

Du coup, si l’acteur a le sentiment que la barque DC prend l’eau, on imagine qu’il n’a pas du tout l’intention de boire la tasse avec et préférera s’enfuir aussi vite que possible, plutôt que de menacer une nouvelle fois sa carrière, surtout après le four essuyé par son Live by Night.