Jason Momoa et Keanu Reeves sont de gros cannibales moustachus dans le trailer de The Bad Batch

Jason Momoa fait maintenant partie de la Justice League et on l'attend tous de pied ferme pour nous prouver qu'Aquaman pète la classe sur un écran de cinéma. Enfin, s'il survit à The Bad Batch évidemment.

L'heure étant à l'imminence d'une catastrophe planétaire d'une manière ou d'une autre, en tout cas, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire sans nous le dire vraiment, il est donc fort logique que le cinéma en prenne son parti et utilise l'atmosphère générale du moment pour en tirer quelques films. C'est toujours comme ça que ça se passe et, parfois, cela donne lieu à quelques pépites.

Très remarquée avec son A Girl Walks Home Alone at Night en 2015, Ana Lily Amirpour a été récompensé du prix spécial du Jury à la Mostra de Venise en septembre dernier pour son second long-métrage intitulé The Bad Batch. Et il faut reconnaitre que son principe de départ donne sacrément envie. Dans un monde post-apocalyptique, une jeune femme erre aux alentours du Texas pour tomber sur une communauté de cannibales qui, après l'avoir privée d'un de ses bras, aimerait bien la transformer en travers grillés. Tout en survivant, elle tombera sur un Jason Momoa un peu hagard et très sérieux et les deux personnages entameront une relation romantique dont il sera bien difficile de profiter dans ce contexte particulier.

Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais il faut reconnaitre que le film possède un casting des plus intéressants puisque, outre Momoa et Suki Waterhouse, on y retrouvera aussi Keanu Reeves, Jim Carrey et le trop rare Giovanni Ribisi dans des rôles apparemment taillés sur mesure. La première bande-annonce vient de sortir sur le net et elle est assez envoûtante, avec ses mélopées doucement électro et atmosphériques, ses grands espaces et la violence qui parcourent ces paysages paisibles.

Il faudra cependant attendre le 23 juin prochain pour découvrir ce film intrigant, aux USA du moins, tandis qu'une sortie française n'a pour le moment pas encore été confirmée. Et on espère que cela se produira.