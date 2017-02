Jake Gyllenhaal et Joaquin Phoenix réunis dans le western de Jacques Audiard

Avec son nouveau film-western, The Sisters Brothers, Jacques Audiard se place clairement pour le Festival de Cannes 2018.

Jacques Audiard avait engagé des acteurs non-professionnels dans les rôles principaux pour son dernier film Dheepan : un choix qui lui avait plutôt réussi puisqu’il avait remporté la Palme d’Or lors du Festival de Cannes 2015.

Pourtant, pour son nouveau long-métrage, le réalisateur français change totalement de direction. Fini les acteurs amateurs, bonjour les grandes stars hollywoodiennes. Alors que l’on savait déjà que Joaquin Phoenix et John C. Reilly seraient de la partie, Variety a révélé que l’acteur américan Jake Gyllenhaal intégrait lui aussi le casting du film.

Jake Gyllenhaal et Michael Shannon dans Nocturnal Animals

Adapté du roman éponyme du canadien Patrick deWitt, The Sisters Brothers se déroule dans l’Oregon aux Etats-Unis en 1851 et raconte l’histoire des deux frères Eli et Charlie Sisters, engagés pour tuer un prospecteur qui a volé leur patron.

Le tournage devrait commencer cet été et la sortie du film est prévue pour 2018. Avec ce joli casting, ce western aligne déjà Jacques Audiard comme un des favoris pour la sélection officielle du Festival de Cannes dans un an.