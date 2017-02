Kong montre ses muscles dans un teaser furieux de Skull Island

Avec ses airs de film de monstre à l’ancienne, sa photo à la Apocalypse Now et son King Kong énervé, Kong : Skull Island nous envoie du rêve. Et ce n’est pas son nouveau teaser qui va nous faire changer d’avis.

On y découvre rien de bien neuf, mais une poignée de nouvelles images, où le singe géant fait comme de par hasard un malheur. Et Samuel L. Jackson a beau annoncer vouloir « montrer à Kong que l’homme est Roi », on ne voit pas bien comment il va calmer ce gorille capable d’exploser un hélicoptère d’une pichenette.

On remarque également un joli plan dans lequel Tom Hiddleston joue du sabre, manifestement pour découper un vilain colibri, d’une taille exceptionnelle,n dont on suppose qu’il a pour projet de sucer le sang (et la moelle, hein, tant qu’on y est) de notre valeureux héros).

Vous l’aurez compris, on attend le 8 mars avec une certaine impatience.