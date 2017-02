X-Men Supernova : Sophie Turner révèle quand aura lieu le tournage

Suite au succès mitigé de X-Men : Apocalypse et aux critiques plutôt négatives qu’il a dû essuyer, on pensait les rumeurs annonçant la mise en chantier d’un X-Men : Supernova difficilement crédibles. Et pourtant, Sophie Turner a confirmé qu’elle s’apprêtait à rejoindre le plateau de tournage.

Alors que le casting rassemblé initialement par Matthew Vaughn sur X-Men : First Class parait terriblement fatigué, que les nouveaux venus n’ont pas marqué les esprits, et que la saga doit absolument renouveler sa tonalité pour ne pas paraître dépassée par les futurs Logan et Deadpool 2, les bruits de couloirs évoquant le développement d’un Supernova consacré à l’arc Dark Phoenix étaient reçus avec scepticisme.

Apocalypse stylistique.

La franchise avait besoin de sang neuf. Sauf que pas tant que ça, puisque la Fox tournerait à plein régime pour lancer à toute vitesse ce Supernova. C’est du moins ce qu’a expliqué Sophie Turner (Jean Grey) au micro du podcast HeyUGuys.

« Nous sommes sur le point de commencer le tournage du prochain X-Men, nous venons juste d’achever celui de la saison 7 de Game of Thrones, et j’ai encore deux films à faire avant X-Men. Puis ce sera la saison 8 de Game of Thrones. »

C’est ce qu’on appelle un emploi du temps bien chargé.