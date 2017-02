xXx 3 dans les pas de Warcraft : démarrage record en Chine après un flop aux Etats-Unis

Après Warcraft en 2016, xXx 3 : Reactivated prouve à Hollywood que la Chine a un poids de plus en plus clair dans leurs finances.

Vin Diesel a beau être considéré comme un plouc par de nombreux spectateurs et cinéphiles, blasés de voir que le souvenir de Riddick se dissipe dans les pots d'échappement de la saga Fast & Furious, l'acteur continue à briller dans les salles obscures. La preuve : si xXx 3 : Reactivated est un échec un box-office américain, il entre dans le livre des records en Chine, où il a démarré de manière flamboyante.

Le troisième volet de la saga et le deuxième avec Vin Diesel a ainsi récolté plus de 20 millions lors de son démarrage en Chine. C'est le meilleur démarrage de tous les temps en Chine pour un film hollywoodien en février. Un lancement spectaculaire qui a permis au film de D.J. Caruso d'amasser plus de 60 millions, et ainsi dépasser en trois jours la carrière américaine du film d'action en trois semaines.

C'est aussi le meilleur démarrage d'un film hollywoodien en Chine depuis Warcraft de Duncan Jones, sorti en juin 2016. Et la comparaison est inévitable : comme l'adaptation du célèbre jeu vidéo, qui a eu une carrière folle en Chine, le film d'action a été boudé par le public américain avant d'être porté par l'amour des spectateurs chinois.

Sorti en janvier, xXx : Reactivated a ainsi récolté environ 43 millions aux Etats-Unis, alors qu'il en a coûté 85. C'est très loin des 142 millions du premier film en 2002, qui avait coûté 70 millions. Certes, c'est mieux que le deuxième volet sorti en 2005 (26 millions aux USA, 71 au box-office mondial), mais la suite était portée par Ice Cube : associé à la franchise Fast & Furious, qui a repris des couleurs pour devenir un véritable phénomène, Vin Diesel aurait théoriquement dû/pu attirer un public plus large.

Vin Diesel, Nina Dobrev et Toni Collette : cherchez l'erreur

Rien de bien nouveau néanmoins, le marché chinois étant un paramètre intégré aux compteurs hollywoodiens depuis quelques temps. La présence de Donnie Yen au générique de xXx 3 n'est d'ailleurs pas un hasard : les studios savent que le public chinois est à dorloter. La sortie a ainsi été soigneusement préparée, programmée et nourrie par une campagne promo massive en Chine.

Lancé avec ce premier week-end spectaculaire, Reactivated pourrait engranger entre 110 et 130 millions en Chine selon les analystes. Ainsi, ce troisième épisode affreusement bête mais éventuellement drôle pourrait être un succès supérieur au premier film. Que chacun se prépare donc dès aujourd'hui à l'annonce possible d'un xXx 4 : Fat & Back.

Sinon, pour parler diversité à l'échelle de la carrière de Vin Diesel, Fast & Furious 8 sortira en France le 12 avril.