Oscars : l'évolution des meilleurs effets spéciaux depuis 1928 en vidéo

L'oscar des meilleurs effets visuels de 2001, l'Odyssée de l'espace est la seule statuette qu'a remporté Stanley Kubrick durant toute sa carrière.

Dans deux semaines, on saura si la comédie musicale La La Land a tout raflé lors de la 89e cérémonie des Oscars ou si Moonlight et Manchester by the Sea lui auront volé la vedette dans les catégories majeures.

En tout cas, une chose est sûre, le film de Damien Chazelle ne repartira pas avec l’Oscar des meilleurs effets visuels puisqu'il n'est pas nommé dansq cette catégorie. Le Livre de la Jungle, Doctor Strange, Rogue One, Deepwater et Kubo et l’armure magique sont les cinq prétendants à cette statuette, qui a vu défiler de nombreux noms prestigieux.

De la science-fiction spatiale (2001, l’Odyssée de l’espace, Alien, Gravity…) à celle terrestre (Jurassic Park, Les Aventuriers de l’arche perdue…) en passant par les reconstitutions historiques (Cléopâtre, Titanic) et la fantasy (Le Seigneur des Anneaux). Un internaute a compilé tous les vainqueurs dans une magnifique vidéo nous rappelant à quel point les effets spéciaux ont évolué en 90 ans.