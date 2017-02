La nouvelle bande-annonce de Ghost in the Shell change tout

Depuis son annonce, l'adaptation live de Ghost in the Shell a suscité de nombreuses craintes de la part des fans avant de les rassurer un peu avec sa première belle bande-annonce. Mais le film cachait bien son jeu.

Si nous avons appris à accepter l'idée que les américains se chargent de l'adaptation du manga culte Ghost in the Shell, c'est surtout grâce à l'environnement visuel qui nous est proposé, son univers, à la fois proche et différent du matériau d'origine. Bien plus inspiré des films de Mamoru Oshii que du manga, la vision de Rupert Sanders semblait en effet être un agréable point de rencontre entre ce monument japonais de cyberpunk et des influences plus occidentales, Blade Runner en tête.

Tandis que, peu à peu, nous acceptions que ScarJo soit la nouvelle Kusanagi, la bande-annonce et les différents extraits nous montrait un film potentiellement magnifique qui recréait à l'identique quelques scènes cultes des animés pour notre plus grand plaisir. Pourtant, avec cette seconde bande-annonce, un gros doute nous saisit.

Si l'excellente technique et visuelle n'est pas remise en cause, c'est bien le propos qui nous surprend et nous désarme. A la croisée des deux animé,s, le film révèle enfin son vrai visage et nous prouve que nous nous trompions peut-être sur toute la ligne. Là, où nous nous attendions à un film d'action musclé avec en toile de fond une réflexion philosophique sur la nature humaine face au progrès (comme le reste de la saga, en fait), ce qui nous est montré aujourd'hui prouve qu'en réalité on s'attachera plus à la quête d'identité du Major. Jusque là, rien d'anormal, c'est le coeur de l'histoire, mais les moyens utilisés nous rappellent douloureusement le remake de Robocop : policier mortellement blessé, sauvé par la science, qui devient une machine, oublie son passé qui rejaillit à l'occasion d'un incident et qui va remettre tout en question, sa vie comme sa mission pour enfin trouver qui il est.

On ne saurait mettre exactement le doigt sur ce qui nous dérange, mais l'on trouve un peu dommage que Ghost in the Shell en soit réduit à utiliser cet artifice pour satisfaire le grand public là où il nous promettait un peu plus de profondeur que le tout-venant. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que cela va être raté ou mauvais, ça peut même être très bien, mais cette petite trahison passe mal. Mais bon, après, cela reste une bande-annonce et comme chacun sait, une vidéo ne rend jamais les coups. Il faudra patienter jusqu'au 29 mars 2017 pour en avoir le coeur net.