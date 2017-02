Les Gardiens de la Galaxie 2 super cool dans leur nouveau spot TV explosif

Si Avengers : Infinity War a commencé son tournage il y a quelques semaines, et en grandes pompes d'ailleurs, au fond on s'en fiche pas mal. Non, nous ce qu'on veut voir c'est le nouveau Gardiens de la Galaxie.

C'est une question de sensibilité personnelle au finale. Alors, bien sûr, nous sommes super impatients de voir si Marvel saura gérer le gros bordel que doit être Infinity War avec ses 70 personnages, son intrigue qu'on imagine bien tendue et ses effets visuels de dingue. Mais, au fond, c'est moins important que les nouvelles aventures de Star-Lord et ses potes.

Parce que, voyez-vous, Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est peut-être ce que Marvel fait de mieux parce que James Gunn. Et aussi parce que le précédent film a imposé un standard de film, à la croisée de la grosse comédie qui tâche, des super-héros purs et durs et de la science-fiction épique qui fait des petits puisque même le prochain Thor ira marcher sur ses plates-bandes pour se refaire un honneur.

Alors, forcément, quand on sait que le film débarquera dans nos salles le 26 avril prochain, on commence gentiment à s'exciter. Ce qui tombe plutôt bien puisque cela arrive précisément au moment où Marvel en commence vraiment la promotion. C'est quand même bien fait la vie, avouez. Tandis que l'on attend une nouvelle grosse bande-annonce pour très bientôt, le studio a décidé de faire monter la pression d'un cran en dévoilant un nouveau spot télé du film, pour convaincre ceux qui craignaient que leurs héros préférés aient perdu de leur folie que ce n'était pas le cas.

Et, entre un Star-Lord plus en ego-trip que jamais, une Gamorra qui pète tout avec un gun géant et un Baby Groot en mode badass et survolté, on peut donc en conclure que ce film sera encore plus frappadingue que le précédent. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, nous allons regarder en boucle ce concentré d'action, d'épique et de vannes jusqu'au prochain trailer, en se disant à chaque fois que, décidément, James Gunn est probablement ce qui est arrivé de mieux au monde des super-héros au cinéma.