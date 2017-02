The New Mutants dévoile un premier dessin de Maisie Williams en Wolfsbane

La franchise X-Men est, comme pas mal de ses semblables, en pleine mutation, à la différence qu'on ne sait pas exactement encore dans quelle direction elle va aller. Aussi, toute nouvelle information est bonne à prendre.

Et pourtant, sa révolution interne, la franchise X-Men l'a commencé bien avant tout le monde. Depuis First Class en fait, lorsque le process du reboot s'est mis en marche en toute discrétion. Deux autres films plus tard, la saga peut partir dans n'importe quelle direction et semble jouer quelques cartes importantes. Entre Logan, Deadpool et les séries télé, la marque se retrouve face à un choix des possibles qu'elle devra bien négocier pour ne pas s'éparpiller.

Tandis qu'un nouveau film X-Men est de plus en plus évoqué et que son tournage devrait commencer cette année, l'autre gros morceau que l'on attend, c'est évidemment The New Mutants, de Josh Boone, qui devrait nous présenter une nouvelle équipe de super-héros tout en convoquant quelques visages bien connus des fans de la saga. Manière de créer son propre univers étendu. Si le tournage est prévu pour dans pas trop longtemps, on pourrait s'étonner que la Fox ne communique pas davantage dessus, ni ne confirme son casting pourtant évoqué depuis un petit bout de temps.

En effet, par exemple, Maisie Williams fut l'une des premières comédiennes impliquées dans le projet et, alors qu'on a tous accepté cette idée à bras ouverts, il convient de préciser que son engagement sur le film n'a jamais été officiellement confirmé par qui que ce soit. Pourtant, tout le monde la voit déjà en Wolfsbane, la mutante qui peut se changer en loup. Et surtout Josh Boone en fait, puisqu'il vient carrément de diffuser sur Twitter une illustration inédite du personnage sous les traits de l'actrice, réalisée par l'artiste Ashley Guillory. Manière de faire comprendre aux fans que c'est dans la poche ou façon de terminer de convaincre la comédienne de se laisser tenter par l'aventure ? Difficile de le savoir. Reste que nous avons à présent une première idée de ce à quoi elle pourrait ressembler dans le film et c'est plutôt sympa.

Bon, maintenant, il faut donner un coup de boost au projet, sécuriser les engagements de chacun, confirmer tout ça de façon super officielle, parce que la sortie est quand même prévue en 2018 et que ça va vite arriver quoi.