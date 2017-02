Will Smith ne serait finalement pas dans le Dumbo de Tim Burton

Puisque Disney est bien parti pour refaire tous ses dessins animés en films live, il sait s'entourer. Et c'est sûr que mettre Tim Burton à la tête du remake de Dumbo n'est pas le choix le moins étonnant.

Tim Burton qui fait Dumbo, c'est un peu deux mondes qui se rencontrent alors qu'ils ne le devraient pas forcément. Tandis qu'on a toujours du mal à imaginer ce que cela peut donner, on est surtout un peu colère parce que, du coup, on peut probablement s'asseoir définitivement sur Beetlejuice 2, et ça, c'est pas cool.

Mais le projet a également eu un impact sur un autre film très attendu (au moins à la rédaction) : Bad Boys for life. En effet, il y a un mois nous vous annoncions que Will Smith était en pleines négociations avec le studio pour incarner l'un des rôles principaux de Dumbo et que, ce faisant, il retardait la production de Bad Boys 4 qui devait arriver quasiment au même moment que le film de Tim Burton. Entrainant ainsi un délai conséquent à Bad Boys, puisque le film prévu initialement en janvier 2018 dans toutes les salles, s'était vu repoussé à novembre de la même année. Ce qui n'est pas rien.

Alors forcément, quand on apprend que Will Smith ne serait finalement pas dans Dumbo, on l'a un peu mauvaise. C'est pourtant ce qui risque de se passer puisque le site Star Magazine vient de nous apprendre que les négociations entre la star et Disney avaient échoué, puisqu'ils ne seraient pas arrivés à un accord convenable sur le salaire à verser au comédien ainsi que sur le planning de tournage.

Cela signifie-t-il pour autant que la production de Bad Boys for life va être avancée et que tout rentrera dans l'ordre ? Absolument pas puisque ce refus n'a visiblement aucun impact sur le projet. Ce qui veut dire que Will Smith est sûrement déjà engagé sur d'autres films avant de se coller à Bad Boys. Mais bon, on va prendre notre mal en patience, revoir Will Smith en flic badass, ça se mérite et c'est autrement plus excitant que de le voir incarner le père de deux enfants qui deviennent super potes avec un éléphant aux oreilles énormes. C'est sûr que, dit comme ça...