Laurence Fishburne explique pourquoi il ne reviendra pas dans Justice League

Créer un univers étendu, c'est aussi savoir s'entourer d'une équipe de comédiens qui participera à l'aventure sur plusieurs films à des degrés d'implication divers. Mais il arrive que quelques fois, cela ne soit pas possible.

On a pu s'étonner à l'époque de Man of Steel de retrouver Laurence FIshburne dans le rôle de Perry White. Tout simplement parce que nous n'avions peut-être pas conscience que l'époque où Morpheus était bankable était passée depuis longtemps et que l'on pouvait faire appel à lui pour un petit rôle sans trop de problèmes. A l'annonce de Batman v Superman, on s'est dit qu'il serait forcément de retour et peut-être même qu'il aurait un rôle plus important maintenant que Clark travaillait au Daily Planet. Ce qui fut un peu le cas en quelques sortes, même si ce n'était pas fou.

Alors, forcément, quand on parle de Justice League, on se dit que cette fois c'est la bonne, qu'il aura vraiment un rôle dans l'histoire, aussi minimue soit-il, mais qu'il fera quelque chose au lieu de toujours engueuler ce pauvre Kent parce qu'il ne veut pas écrire d'article sur le foot. Et bien figurez-vous que non, pas du tout, pour la simple et bonne raison que Perry White n'apparaitra pas. Et Laurence Fishburne vient d'expliquer au L.A. Times que c'était lui qui avait décidé de ne pas y retourner :

"Ils m'ont appelé pour tourner uniquement une journée, mais je ne pouvais pas à cause de mon emploi du temps. Et franchement, avez-vous vraiment besoin d'un journaliste dans Justice League ? Vous voulez voir Flash, Aquaman, Wonder Woman, Green Lantern... Cela fait 35 ans qu'on attend de voir ces personnages sur un écran. Qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à présent ? Marvel leur a botté le cul. C'est le fan de comics qui parle là, celui qui possède une collection. J'attends de les voir au cinéma depuis toujours."

Si Fishburne a sa manière bien à lui de motiver les troupes et d'expliquer son absence, il n'oublie cependant pas qu'il fait partie d'une grosse machine et qu'il faut néanmoins rassurer une fan-base fragile, surtout après le backlash de BvS :

"J'adore ce que fait Zack Snyder. Jesse Eisenberg en Lex Luthor ? Pour moi, c'est une idée de génie. Et toute l'histoire entre Martha Kent et Martha Wayne ? Je dois être sentimental mais ça m'a touché. Donc je ne comprends pas les réactions."

Pas de doute, si le comédien n'apparaitra pas dans Justice League, il reste totalement impliqué dans cet univers. Pour le meilleur et pour le pire apparemment.