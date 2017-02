Le remake de Scarface bouge encore et Peter Berg aimerait bien s'en occuper, mais pas tout seul

Les remakes et les reboots, y en a un peu marre vous savez, mais Hollywood n'arrive pas encore à saturation. Et pour chaque projet foireux qu'on évite de justesse, un autre arrive qu'on risque de se prendre en plein visage.

Prenez Scarface par exemple. Alors,ok, le film de De Palma est déjà un remake du Scarface d'Howard Hawk mais le traitement est tellement différent qu'il s'agit bien de deux films à part entière. Alors pourquoi on gueule autant à la perpective d'une nouvelle lecture de l'histoire ? Peut-être parce que les temps ont bien changé, qu'un De Palma, ça n'arrive pas tous les jours et qu'Hollywood n'est pas vraiment le champion de la prise de risques actuellement.

Il y a quelques semaines, on vous avait parlé de la drôle d'idée d'Antoine Fuqua de refaire Scarface, avant de pousser un soupir de soulagement lorsqu'il avait abandonné le projet pour se consacrer à Equalizer 2. On se disait que bon, là on allait avoir un petit répit, mais c'était mal connaitre les studios qui se sont mis immédiatement à la recherche d'un remplaçant. Et nous apprenons aujourd'hui via le Hollywood Reporter que le film ne pourrait pas avoir un, mais deux réalisateurs et qu'il s'agit de deux pointures dans leur domaine.

Ainsi, David MacKenzie et Peter Berg pourraient prendre la relève de Fuqua en travaillant de concert sur le film. Le premier a fait un retour en force l'année dernière avec Comancheria tandis que le second a tout fait péter comme d'habitude dans Deepwater. Les deux réalisaeurs s'allieront donc pour proposer une version contemporaine de Scarface, située à Los Angeles, d'après un script qui a notamment été retravaillé par les Frères Coen, ce qui intrigue pas mal il faut bien l'avouer.

Le film ne devrait pas tarder à vraiment commencer sa production parce que, si on craint quand même de le voir, il a déjà une date de sortie, fixée au 10 août 2018. Donc, pas le temps de niaiser.