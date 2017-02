Avengers : Infinity War fête le début de son tournage en vidéo

Bien qu'il se soit calmé ces derniers temps, Marvel reste néanmoins fidèle à son habitude et ne peut pas s'empêcher de commencer l'un de ses tournages sans en faire des caisses. Encore plus lorsqu'il s'agit du film le plus important du MCU.

Parce que oui, le tournage d'Avengers : Infinity War a enfin commencé le 23 janvier dernier et si nous sommes plutôt très contents qu'un truc qu'on nous promet depuis presque 10 ans devienne enfin une réalité, on craint pas mal le département marketing de Marvel qui va en faire des tonnes avec son armée de stagiaires recrutés pour l'occasion. Car, et c'est une évidence, du Avengers, on va en bouffer par paquets de douze à une cadence infernale jusqu'à la sortie du film, d'autant que les astres semblent s'aligner pour lui laisser le champ libre, vu le petit coup de mou que subit DC en ce moment.

Et pour bien marquer le coup, Marvel s'est donc fendu d'une petite vidéo célébrant le premier coup de manivelle du tournage du film des Frères Russo. Un excellent moyen pour commencer à expliquer au grand public tout le bordel avec Thanos, qui n'avait jusqu'ici qu'été esquissé à coup teasing à la fin des films précédents, tout en s'enorgueillant du travail accompli, de la richesse de leur univers et tout et tout...

Evidemment, qui dit vidéo dit quelques exclusivités. C'est ainsi que nous avons droit à un petit aperçu du plateau de tournage, une courte intervention de Robert Downey Jr., Chris Pratt et Tom Holland, ainsi que quelques visuels très intéressants nous montrant Thor en compagnie de Rocket Raccoon tout autant qu'une esquisse de Thanos, à la cool.

Bien entendu, la vidéo se garde bien de révéler le moindre élément réellement important de l'histoire, se contente de faire de l'annonce comme Kevin Feige a si bien l'habitude de le faire et, si l'on n'est pas surpris, il faut bien avouer que le tout fonctionne. Même sur nous, qui pourtant préparons déjà le café pour le long marathon qui nous attend cette année autour de ce film, on ressent quelques picotements d'excitation et d'impatience. C'est qu'ils sont balèzes quand même chez Marvel. Le film, quant à lui, sortira le 23 avril 2018 et on a hâte d'y être, parce qu'on est déjà fatigué d'avance.