Après Westworld, Thandie Newton pourrait rejoindre le film sur Han Solo

Thandie Newton fait partie de ces comédiennes qu'on adore et qui sont malheureusement trop rares. Alors quand une super série leur donne un bon coup de boost, on ne peut qu'être contents.

Westworld est probablement l'une des meilleures séries de ces dernières années, très intelligente, extrêmement bien écrite et réalisée tout autant que passionnante dans ce qu'elle raconte - n'en déplaise aux détracteurs, même dans notre rédaction. Mais Westworld, c'est avant une sacrée performance de comédiens, particulièrement de la part de ceux qui interprétaient les robots. Un jeu tout en subtilité et en nuances que seul des acteurs de gros calibres pouvaient assumer. Et parmi eux, il y a évidemment Thandie Newton dans le rôle de Maeve, meneuse de la rébellion malgré elle.

Comme la saison 2 de la série est encore loin, il faut bien s'occuper et, quitte à le faire, autant profiter de la notoriété fraichement acquise pour s'embarquer dans de gros projets. C'est ainsi que le site Heat Vision nous apprend que Thandie Newton serait actuellement en pleines négociations avec Disney pour participer au spin-off sur Han Solo dont le tournage vient tout juste de commencer.

Evidemment, il faudra attendre une confirmation officielle avant de s'emballer mais la perspective est alléchante. Et, bien entendu, la nature de son rôle est tenue secrète pour le moment. Mais maintenant, jouons à un petit jeu. Il n'y a jamais eu qu'un Noir dans l'univers Star Wars, Lando Calrissian. On ne parle pas de Finn parce qu'il est beaucoup plus loin dans la chronologie et qu'Han Solo va nous raconter la rencontre entre les deux hors-la-loi. Alors maintenant, si on met Thandie Newton au milieu, dans une histoire qui raconte la jeunesse des personnages, quelles perspectives s'offrent à nous ? Elle serait soit la mère, soit la meuf de Lando. Ou alors celle d'Han Solo, comme vue dans le comics.

On prend les paris ?