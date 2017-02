Le nouveau Halloween se passera directement après Halloween 2

Alors que Jason va tranquillement ranger sa machette en attendant le versement de sa pension de retraite, Michael Myers, lui, a la super pêche en ce moment puisqu'il s'apprête à faire son grand retour.

Et c'est plutôt intéressant ce qui se passe autour du retour d'Halloween. Déjà parce que Carpenter est impliqué personnellement dans le projet, qu'il en est le producteur exécutif et pourrait même en composer la musique, mais aussi et surtout parce qu'il vient d'annoncer qu'il avait choisi Danny McBride et David Gordon Green pour relancer la franchise. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout.

Mais le film ne nous laisse même pas le temps de décider si, oui ou non, c'est une bonne idée, qu'il balance déjà un nouveau coup de tromblon qui risque de faire grimper les fans au plafond. Car, voyez-vous, à l'inverse de la mode actuelle, le nouveau Halloween ne sera pas un reboot mais la suite directe d'Halloween 2 de Rick Rosenthal, sorti en 1982. Et c'est Danny McBride qui a tout expliqué au micro de CinemaBlend :

"Vous voyez, ce n'est pas un remake. En fait, le film racontera la suite des aventures de Michael Myers de façon très réaliste. Et pour notre mythologie, nous nous concentrons principalement sur les deux premiers films, sur ce qu'ils installent et sur ce qu'ils ouvrent comme possibilités.

David et moi allons définitivement faire un vrai film d'horreur. Halloween a toujours été l'un de mes films préférés. Il y a une simplicité et une efficacité dans le premier qui permet au film d'être terrorisant à souhait. Et donc notre approche est de revenir à ça."

Danny McBride dans Tonnerre sous les tropiques

Et c'est une sacrée nouvelle, synonyme de retour aux sources comme jamais la franchise ne l'avait opéré. Exit donc Le Sang du Sorcier, Tommy Jarvis, la secte ou encore Busta Rhymes : Michael Myers va revenir à ses premiers amours et c'est probablement ce qu'il fallait faire depuis le début, que John Carpenter reprenne les commandes de sa franchise après quasiment 30 ans d'égarement. Après, on attend de voir comment ils vont se débrouiller pour faire le lien avec les deux premiers films en ce qui concerne le casting mais, tout cela sent très bon.

Le film sortira le 18 octobre 2018 et on peut dire que, cette fois c'est sûr, on l'attend de pied ferme.