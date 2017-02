Matt Reeves pourrait réaliser The Batman à la place de Ben Affleck

DC est en plein drama depuis quasiment un an et il faut croire qu'il aime ça, quand on voit combien il nous abreuve de coups de théâtre. Et encore, on a l'impression que ce n'est que le début...

L'annonce de l'abandon de la réalisation de The Batman par Ben Affleck avait surpris tout le monde, principalement parce que l'acteur - réalisateur nous avait teasé pendant des mois et qu'il venait juste de confirmer son double emploi. Mais l'échec de son Live by Night et le manque d'implication de la Warner dans la promotion de ce dernier ont certainement pesé sur sa décision. Si l'on est rassuré que le principal ne change pas, Affleck reste le Batman, voir un si gros film se retrouver sans metteur en scène du jour au lendemain, qui plus dans un planning aussi serré que le sien (le film est sensé sortir le 1er septembre 2018) n'est pas des plus rassurants.

Bien entendu, on se doute que le studio est tout de suite passée en mode berserk pour trouver le nouveau réalisateur. Si la shortlist comportait des noms tels que Fede Alvarez et Matt Ross, la Warner vient encore une fois de créer la surprise en annonçant que ce serait finalement Matt Reeves le nouveau metteur en scène de The Batman.

Et tout de suite, l'excitation gagne son maximum. Parce que Matt Reeves, c'est quand même le gars derrière Cloverfield, La planète des singes : l'affrontement et évidemment La planète des singes : suprématie qu'on attend de pied ferme pour le 2 août prochain. Le meilleur pote de J.J. Abrams étant un solide artisan doublé d'un vrai metteur en scène, capablede créer une ambiance de dingue, on a hâte de voir ce qu'il pourra faire avec l'univers du Dark Knight, à condition bien entendu que la Warner et DC lui laissent l'espace nécessaire pour s'exprimer comme il le souhaite et ne mettent pas leurs gros doigts joufflus dans le projet.

Cela dit la nomination de Matt Reeves se fera en plusieurs temps puisque, Hollywood oblige, le metteur en scène vient de commencer la phase de négociations avec le studio. On croise les doigts pour que ça se passe bien parce que, franchement, Matt Reeves à la tête de The Batman, c'est juste l'idée du siècle.