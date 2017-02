Justice League : le nouveau synopsis du film veut semer le doute sur Superman

Quand la Warner essaye de faire du suspense avec Justice League, on n'y croit pas une seule seconde.

Malgré le décès et l'enterrement de Superman dans le final de Batman v Superman : L’Aube de la Justice, on se doute bien que Clark Kent va revenir en chair et en os très rapidement. D'autant plus que le dernier plan du film sous-entendait clairement aux spectateurs une résurrection plus que rapide. Pourtant, Warner semble décider à faire perdurer un faux-suspense dans le nouveau synospis dévoilé par Comic Book :

« Après la mort de Clark Kent / Superman (Henry Cavill) des mains de Doomsday dans BvS, le justicier Bruce Wayne / Batman (Ben Affleck) réévalue ses méthodes extrêmes et commence à réunir des héros extraordinaires pour former une équipe de combattants afin de défendre la terre de toutes sortes de menaces.

En compagnie de Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), Batman cherche l'ancienne star de football cybernétiquement renforcés Vic Stone / Cyborg (Ray Fisher), le speedster Barry Allen / The Flash (Ezra Miller) et le guerrier Atlante Arthur Curry / Aquaman (Jason Momoa). Ils font face à Steppenwolf (Ciaran Hinds), le messager et commandant en second du seigneur de guerre étranger Darkseld, qui est chargé par Darkseid de trouver trois artefacts cachés sur la terre. »

Le nouveau pitch laisse donc clairement entendre que Superman est bel et bien mort et la Warner espère sûrement semer le doute dans la tête de certains fans. Si c'est raté, on aura au moins appris que la Ligue des Justiciers affrontera Steppenwolf et Darkseid. Le film sortira le 15 novembre prochain en France.