Le remake de Ça sera classé R et bien radical

Ça, il est revenu sera probablement un des films d’horreurs les plus attendus de 2017, le téléfilm original étant devenu un cauchemar culte pour beaucoup.

On pouvait néanmoins s’interroger sur la capacité de cette production au budget confortable de retranscrire l’horreur inhérente à son sujet, au livre de Stephen King dont elle s’inspire et aux thématiques qu’elle aborde. Réparti en deux époques distinctes, Ça, il est revenu narre l’éprouvante épopée d’un groupe d’amis, à l’adolescence et à l’âge adulte, luttant férocement contre une entité surnaturelle.

Cette dernière s’éveille tous les 27 ans pour dévorer les enfants de la bourgade de Derry, prenant le plus souvent l’apparence de Grippe-Sou le Clown, ou tout simplement d’une créature issue des cauchemars de ses victimes. Or, malgré le succès de Deadpool et la réhabilitation temporaire des productions R qu’il occasionne, l’horreur sanguinolente et les meurtres de bambins ne comptent pas parmi les sujets favoris d’Hollywood.

Mais le producteur Dan Lin l’a assuré à nos confrères de Collider : le film ne reculera pas devant son sujet, et sera bien une abomination classée R (interdite aux mineurs de moins de 17 ans non-accompagnés d’un adulte).

« C’est un film classé R. Si vous réalisez un film de ce type, il faut totalement l’assumer, et dans le cas présent, embrasser le matériau d’origine. Il s’agit d’un clown terrifiant qui essaie de tuer des enfants. Du coup, c’est évidemment un film classé R. Les gosses sont fabuleux. Leur camaraderie, leur manière de se chambrer et de prendre soin les uns des autres donne vraiment au film une dimension Stand By Me. »