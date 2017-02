Kevin Smith annonce que Jay & Silent Bob auront aussi droit à leur reboot

Oh la belle news qui ne va intéresser que les vieux de la vieille, les quadras, les stoners et les fans déviants de cinéma indé. Bref, une news à destination exclusive d'une bonne partie de la rédaction.

Alors, pour les plus jeunes, Kevin Smith n'est pas qu'un gros barbu super geek qui donne son avis sur tout avant d'aller faire des films bizarres au Canada avec la famille Depp. C'est avant tout un excellent dialoguiste, doublé d'un bon metteur en scène qui a fait sensation au début des années 90 avec le cultissime Clerks, film fauché comme les blés mais terriblement attachant. Cela a donné lieu à un univers étendu (si, si) décliné sur plusieurs films, le View Askew, qui a atteint son paroxysme en 2006 avec Clerks 2, comme pour boucler la boucle.

Mais dans cet univers, deux personnages apparaissaient constamment, les slackers défoncés Jay & Silent Bob, respectivement interprétés par Jason Mewes et Smith lui-même. Ils avaient même eu droit à leur propre aventure en 2002, Jay & Bob contre-attaquent, leur ligne de figurines, leur dessin animé et même un comics avec leurs alter-ego super-héros, Bluntman & Chronic.

Le temps a passé, Smith a multiplié les projets, commencé un nouvel univers (plus canadien celui-là), tandis que Mewes vit sa life. Bref, rien ne nous laissait penser que le duo allait remettre le couvert. C'était bien mal connaitre Kevin Smith qui vient d'annoncer sur Twitter qu'il travaillait activement sur le scénario de Jay & Silent Bob Reboot :

"Même si j'aime utiliser les jouets des autres sur The Flash et Supergirl par exemple, je préfère jouer avec mes vieilles figurines du View Askewuniverse, qui a occupé la première moitié de ma carrière.



Et donc, tout le mois dernier, je me suis éclaté à écrire Jay & Silent Bob Reboot, une nouvelle aventure où nos amis du New-Jersey doivent retourner à Hollywood pour empêcher l'arrivée d'un reboot du film Bluntman and Chronic qu'ils détestent tant.

C'est une satire bien débile de l'industrie du film et de sa récente obsession pour les reboots, incluant plein de caméos et de visages connus de la famille. Et j'ai déjà rencontré les gens de la Miramax, et ils sont à bord, donc j'espère que nous pourrons tourner cet été."

Et c'est une excellente nouvelle. Parce que bon, à notre époque aussi triste et sérieuse, voir revenir les deux abrutis les plus sympas du monde, qui ont grandi adossé au mur de leur supérette en matant tout ce qui bouge et en fumant des pétards, c'est un peu la meilleure nouvelle de la semaine.

Vivement bientôt quoi.