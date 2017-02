Pacific Rim Uprising dévoile le nouveau look des Jaeger

Si nous ne verrons jamais le Pacific Rim 2 de Guillermo del Toro, et c'est fort dommage, la suite de son film est bel et bien en tournage actuellement. Même qu'elle s'appelle Pacific Rim Uprising.

La franchise Pacific Rim a failli être tuée dans l'oeuf suite aux nombreuses difficultés qu'a rencontré Del Toro pour monter la suite. Le premier film n'ayant pas été un énorme carton, et Crimson Peak n'ayant pas déplacé les foules autant qu'espéré, notre réalisateur mexicain préféré a eu beaucoup de mal à imposer ses idées, vu qu'il n'était plus aussi bankable qu'avant. Entre remise en question de son importance dans le processus et rejet du budget proposé, Legendary Pictures a finalement tranché, la suite se fera sans lui.

Pacific Rim Uprising a donc été confié aux bons soins de Steven S. DeKnight, showrunner de l'excellente série Daredevil pour Netflix, avec John Boyega en acteur principal dans une histoire qui se situe quelques années après le premier et où le comédien incarnera le fils du personnage d'Idris Elba. En tournage depuis le début de l'année, le film a depuis dévoilé quelques images, principalement du tournage, mais il nous manquait quand même l'essentiel, les robots.

Le magazine License ! Global vient donc de publier avec fierté les premiers visuels du nouveau design des Jaeger et une constatation s'impose d'emblée : ils ont bien changé en 4 ans d'inactivité. Loin des looks un peu grotesques, étranges et terriblement fonctionnels du premier film, ces Jaeger nouvelle génération se montrent beaucoup plus classiques, plus épurés aussi et s'inscrivent à mi-chemin entre du Transformers et les EVA d'Evangelion.

Si l'on pourra déplorer une certaine perte d'originalité, ce qui est sûr par contre, c'est que cela fera une très belle ligne de jouets. Ne reste plus qu'à découvrir quelle tronche auront les Kaïjus avant la sortie du film, programmée pour le 28 février 2018.