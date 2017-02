Sony décale Chair de Poule 2 de presque un an

Sorti en début de l'année dernière, Chair de Poule avait été une bonne surprise alors que nous n'en attendions pas vraiment grand chose. De quoi nous donner presque envie de voir la suite.

Et ça tombe bien puisqu'elle est prévue dans les bureaux de Sony, comme nous vous l'avions annoncé en avril dernier. On rappelle que Chair de Poule était l'adaptation des romans d'horreur pour ados de R.L. Stine, Goosebumps, l'auteur y étant incarné par Jack Black et que le film jouait habilement de ce principe pour au final nous donne une version inoffensive des Gremlins mais tout à fait acceptable. C'était même très sympa à certains moments, c'est pour dire.

Jack Black sera évidemment de retour dans la suite, toujours réalisée par Rob Letterman et qui devrait normalement sortir le 26 janvier 2018. Sauf que non, pas du tout, en fait. Effectivement, le site Bloody-Disgusting vient d'annoncer que le studio venait de méchamment repousser la sortie du film de 9 mois puisqu'il devrait finalement arriver sur nos écrans le 21 septembre de la même année.

Bien entendu, aucune raison officielle n'a été communiquée par Sony pour justifier ce retard et, à l'heure actuelle, il est impossible de savoir s'il s'agit d'une décision purement stratégique en regard de la forte concurrence ou alors la preuve que le développement de cette séquelle connait des difficultés. Celà dit, comme R.L. Stine lui-même a twitté récemment qu'il avait lu le concept du film et que ça lui avait beaucoup plu ("It's pretty amazing"), on peut donc penser qu'il s'agit uniquement d'une gestion de la concurrence.

Et, au fond, on espère que ce n'est que ça, parce que, quand même, Chair de Poule, c'était bien sympa.