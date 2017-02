John Carpenter annonce que c'est David Gordon Green qui réalisera le nouveau Halloween

Sale temps pour les slashers pourrait-on penser. Et nous n'aurions pas tort puisque la mode semble bien passée à nouveau et qu'il est très difficile pour nos icônes du genre de faire leur grand retour sur les écrans.

Il n'y a qu'à regarder la récente mise à mort du nouveau Vendredi 13 par la Paramount pour s'en convaincre. Développé pendant des années avec pas mal de recommencements pour finalement être abandonné sur le bas-côté avant même d'être arrivé à Crystal Lake. Mais dans le genre, Halloween n'est pas mal non plus. Depuis le fameux Halloween II de Rob Zombie, qui avait davantage pour but de tuer la franchise que la pérenniser, notre Michael Myers préféré peinait à retrouver le chemin d'Haddonfield.

Jusqu'à il y a quelques mois où John Carpenter lui-même a annonce qu'il allait s'impliquer personnellement pour nous offrir le meilleur épisode de la saga. Si "s'impliquer personnellement" signifie davantage encaisser la thune et avoir le statut de producteur exécutif, rien que la caution morale de Big John pourrait débloquer l'évolution du film. Et il faut croire que c'est effectivement le cas, d'autant plus que Carpenter semble réellement motivé pour apposer sa patte. Mais pas forcément de la manière dont on le pensait.

En effet, le Maître a posé sur sa page Facebook un étrange message il y a peu nous informant qu'il avait trouvé le scénariste et le réalisateur pour le film. Et accrochez-vous, vous risquez d'être salement surpris :

"David Gordon Green et Danny McBride rejoignent le projet et complète l'équipe créative. Ils écriront le scénario et David réalisera le film. Je conserverai mon rôle de producteur exécutif en tant que consultant et je leur donnerai des conseils si nécessaire. David et Danny sont récemment venus dans mon bureau accompagnés de Jason Blum et m'ont exposé leur vision du film et... WOW ! Ils l'ont pigé. Et je pense que vous allez adorer. Ils m'ont stupéfait."

Délire Express

Ok, arrêtons-nous deux secondes là, parce que c'est énorme. Danny McBride, c'est un des membres de la team comique de Seth Rogen, vu dans Délire Express et la série Eastbound and down et prochainement à l'affiche d'Alien : Covenant. David Gordon Green, c'est le cas derrière Délire Express donc, mais aussi Votre Majesté et, plus intéressant, Joe avec Nicolas Cage. On pourrait croire à une sale blague de Big John, mais tout laisse penser qu'il s'agit de la vérité. De la façon la plus improbable qui soit, ces deux trublions vont donc avoir la lourde charge de ressuciter la franchise.

Et Carpenter est tellement motivé qu'il annonce même qu'il pourrait en composer la bande-originale tout en précisant que le film sortira le 19 octobre 2018. C'est ce qui est bien avec la vie, quand on pense en avoir tout vu, elle arrive toujours à nous surprendre. Et là, elle a mis les bouchées doubles.