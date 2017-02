Jack Nicholson fera son comeback inespéré dans le remake de Toni Erdmann, le phénomène allemand

Après 7 ans d'absence, Jack Nicholson prépare son retour sur les écrans.

La dernière fois, c'était dans la comédie Comment savoir ? de James L. Brooks, réalisateur de Pour le pire et pour le meilleur qui lui avait permis de décrocher un troisième Oscar. Un film au charme old school avec Reese Witherspoon, qui avait été un échec cinglant en salles. Depuis, Jack Nicholson était absent des écrans et il lui a donc fallu une raison valable pour sortir de sa tannière : Toni Erdmann.

Présenté en compétition officielle à Cannes 2016, le film de Maren Ade est vite devenu l'une des grandes surprises de l'année. Comédie décalée et absurde sur la relation entre une femme d'affaires sèche et son père loufoque, incarné par le fabuleux Peter Simonischek,Toni Erdmann offrira donc à Jack Nicholson un rôle parfaitement dans ses cordes.

Dans le rôle du père farceur, incorrigible et imprévisible, Jack Nicholson donnera la réplique à l'excellente Kristen Wiig, elle aussi totalement à l'aise dans le registre du personnage féminin interprété à l'origine par Sandra Hüller. Un choix peu surprenant puisque Will Ferrell et le réalisateur Adam McKay (Anchorman) sont annoncés à la production de ce remake.

La réalisatrice allemande Maren Ade n'aura aucun rôle véritable sur ce remake, qui n'a pas encore de réalisateur. Et même celui qui a aimé le film original et tremble à l'idée d'une version hollywoodienne ne pourra être que curieux de voir à l'oeuvre ce duo d'acteurs américains irrésistibles.

