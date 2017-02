The Batman : mais que se passe-t-il en coulisses depuis le départ de Ben Affleck ?

Manifestement, c’est un peu le gros bordel sur la production de The Batman, après que Ben Affleck ait décidé de ne pas réaliser le film.

Pour le moment, Ben Affleck est toujours l’interprète et le producteur du prochain Batman, même s’il a annoncé il y a quelques jours ne pas se charger de la mise en scène du film, estimant impossible de mener de front toutes ces responsabilités. On ignore s’il s’agit des véritables motivations de l’artiste, mais d’après le magazine américain Forbes, il se passe pas mal de choses en coulisses.

Si la publication d’outre-Atlantique n’est pas connue pour relayer des bruits de couloir délirants, elle accorde un grand crédit aux rumeurs suivantes. Il semblerait donc que le film soit en cour de réécriture et en profondeur. Si Deathstroke est toujours le principal adversaire de Batman, le Joker pourrait venir faire un tour.

Voilà qui est peut-être de nature à s’attirer l’attention des fans de la mythologie DC. Pour le coup, on ignore encore qui remplacera Affleck derrière la caméra, même si Matt Reeves est toujours le candidat favori du studio (et de la presse anglo-saxonne). Warner pourrait attendre d’avoir totalement sécurisé l’équipe créative du film avant d’entamer et de valider les modifications narratives apportées au projet.

Tout cela aurait donc pour effet de mécaniquement reporter la sortie du film… à l’année 2019. Voilà qui n’est pas négatif en soi, puisqu’on espère que le film bénéficiera de tout le temps nécessaire à sa confection. Toutefois, ce retard pourrait gêner DC Films, qui compte bien sûr sur l’énorme popularité du justicier de Gotham pour booster son univers étendu.



Deathstroke sera joué par Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike)