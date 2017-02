Pour son film Aladdin, Disney promet de ne pas faire de whitewashing comme dans Prince of Persia

En son temps Prince of Persia avait fait doucement rigoler avec ses acteurs britanniques et américains, grimés pour jouer des héros perses. Mais le nouvel Aladdin de Disney jure de faire les choses différemment.

Si le problème du whitewashing au cinéma est loin d’avoir disparu, est régulièrement invoqué pour de mauvaises raisons, la question intéresse au plus haut point Hollywood, qui compte désormais sur les marchés internationaux pour assurer sa rentabilité.

En témoigne les récentes déclarations de Dan Lin au micro de Digital Spy. Le producteur, actuellement en charge de l’adaptation live d’Aladdin (réalisée par Guy Ritchie), a tenu à rappeler, avant même que ne commence le tournage du film, que cette question était bien présente à l’esprit du studio.

Le producteur Dan Lin

« Regardez-moi. Je veux dire, je ne suis pas le type typique d’Hollywood. Je suis issu de la diversité. Donc quand j’en suis arrivé à faire ce film, j’ai voulu faire une version du film qui reflète cette diversité.

Heureusement pour moi, Guy Richie partage cette vision, tout comme Disney, du coup on n’est pas là pour faire Prince of Persia. Nous voulons faire un film qui aborde cet univers avec authenticité. »

On ignore encore quand le film arrivera sur nos écrans, mais pour le coup, le dessin animé de Disney comptant parmi les plus populaires jamais créés par le studio, le véritable défi à relever pour le métrage sera sans doute de se mesurer à l’aura de l’œuvre originale, et aussi de proposer un génie qui ne soit pas écrasé par le fantôme de Robin Williams.

