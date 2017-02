Ad Astra : Brad Pitt pourrait s'envoler pour les étoiles dans le prochain film de James Gray

L'acteur américain pourrait s'envoler pour les étoiles pour comprendre l'échec de son père.

Le film d’aventure dans les lointaines et profondes contrées d’Amérique du Sud, The Lost City of Z, sort dans quelques semaines après avoir souffert de ses nombreux problèmes de productions depuis 2010.

Des problèmes qui n’avaient pas empêché le réalisateur américan James Gray de préparer l’avenir. En ligne de mire, un film de science-fiction assez intriguant nommé Ad Astra. Lorsqu’il avait présenté le projet l’été dernier, le cinéaste avait vendu un mix d’Apocalypse Now, 2001, l’Odyssée de l’espace, Blade Runner et Metropolis, c’est dire comme on était déjà dingue à l'idée d’en savoir plus.

Six mois plus tard, les nouvelles sont enfin là. Alors qu’il devait justement joué dans Lost City of Z avant d’abandonner le projet pour uniquement le produire, Brad Pitt pourrait jouer dans Ad Astra selon le site américain Deadline. Plus important, des détails sur son rôle ont également été révélés nous permettant de mieux cerner l'histoire du film :

« Brad Pitt jouerait un ingénieur spatial légèrement autiste, qui embarque dans un voyage sans retour pour découvrir pourquoi la mission précédente de son père pour trouver les signes de vie d’une autre intelligence a échoué. »

Un bon moyen pour Brad Pitt de revenir à l’écran alors que World War Z 2 semble au point mort. Initialement prévu pour être produit par Paramount, Ad Astra devrait passer entre les mains de New Regency. En tout cas, nous on a déjà hâte. Et on se contentera volontiers de Lost City of Z le 15 mars prochain, en attendant.