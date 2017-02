Après Split, M. Night Shyamalan parle de la suite d'Incassable

Split marque le retour éclatant au box-office de M. Night Shyamalan. Mais le réalisateur compte bien s’appuyer sur cette réussite pour organiser un autre come-back.

ATTENTION SPOILERS.

On le répète, que vous ne veniez pas nous insulter à coups de métaphores oiseuses dans notre bien-aimée rubrique commentaires : si vous n’avez pas vu Split (et désirez le voir), fuyez, ce qui suit est blindé de SPOILERS.

SPOILER INCOMING.

Le bon monsieur Shyamalan était tout récemment l’invité du podcast HappySadConfused, et il est revenu sur Incassable 2, qu’il a teasé comme un gros cochon à la fin de Split (la critique est ICI). Bonne nouvelle pour les nombreux fans du film où officiait Bruce Willis, l’écriture du projet est bien avancée.

« J’ai déjà un traitement très détaillé de certains passages, de scènes. Ça s’annonce très long, ce qui m’inquiète un peu, mais je ne vois pas comment faire autrement. C’est la nature du projet que de tendre vers l’épique. Les intrigues que j’ai développées sont très imbriquées. »

Même si cet Incassable 2 ous a été annoncé un peu n’importe comment à la faveur d’une scène post-générique évoquant plus la méthode Marvel que la relecture passionnante des films de super-héros proposées il y a une quinzaine d’années par Shymalan, le cinéaste compte bien ne pas limiter cette suite attendue à une trace de pneu au fond d’un Split anonyme.

« Voilà tout ce que je peux vous dire. Incassable était l’histoire d’un type qui est le seul survivant d’un accident de train, tout le monde est mort mais il n’a pas la moindre égratignure. Comment est-ce possible ? C’est un « High Concept », une histoire vraiment cool. Et dans Split, trois filles se font kidnapper par un homme qui croit être plusieurs personnes, et toutes ses différentes personnalités prétendent qu’une nouvelle arrive pour prendre possession d’elles, elle s’appelle La Bête.

En soit c’est un autre concept vraiment cool. Le troisième film devra avoir son propre concept. Son « High Concept » ne peut pas être « voici le nouvel Incassable ». Quelque chose doit en faire un film à part… C’est là que je serai satisfait, quand le film n’appartiendra qu’à lui-même. »