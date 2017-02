Une très belle bande-annonce pour The Beguiled, le nouveau film de Sofia Coppola

Après la petite parenthèse humoristique A Very Murray Christmas pour Netflix en 2015, Sofia Coppola revient aux affaires courantes. Sauf que cette fois, elle s'attaque à un très, très gros morceau.

Si l'on passe quand même la plus grosse partie de nos journées à nous plaindre que le cinéma ne se résume plus qu'à des remakes et des reboots, c'est parfois une très bonne chose parce que cela permet de remettre en lumière certains films un peu trop oubliés en ces temps troublés. Et lorsqu'en plus c'est une réalisatrice du calibre de Sofia Coppola qui s'y colle, c'est forcément très intéressant.

Que l'on aime ou non son cinéma, on doit reconnaitre à la réalisatrice d'avoir un univers bien à elle avec des thématiques fortes. Aussi, sommes-nous très impatients de savoir comment elle va se débrouiller en plongeant dans le monde d'un autre. Celui de Don Siegel en l'occurrence puisqu'en dévoilant la bande-annonce de son nouveau film, The Beguiled, Sofia Coppola nous montre surtout qu'il s'agit en réalité du remake des Proies avec Clint Eastwood.

Cette relecture remplace notre Inspecteur Harry préféré par Colin Farrell, qui devrait connaitre le même destin sordide en incarnant un soldat Nordiste blessé qui se fait recueillir dans une pension de jeunes filles dans la Virginie de 1864. Bien décidé à profiter de sa convalescence pour asseoir sa domination sur les jeunes femmes dans un esprit tout ce qu'il y a de plus phallocrate, il va vite comprendre que l'innocence supposée des pensionnaires cache en fait un terrible adversaire, jusqu'à un final hautement symbolique mais extrêmement fort.

Bref, un sujet parfait pour Sofia Coppola qui s'entoure pour l'occasion de la fidèle Kirsten Dunst mais aussi Elle Fanning et Nicole Kidman. Le trailer est très joli, le film est prévu pour le 23 juin prochain et d'ici-là, regardez Les Proies de Don Siegel, c'est un chef-d'oeuvre, en plus d'être une obligation.