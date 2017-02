Après LEGO Batman, The LEGO Ninjago Movie dévoile sa première bande-annonce

Alors qu'on attend toujours la suite de La Grande Aventure LEGO, la firme à la brique jaune s'impose dans l'actualité et dévoile enfin son jeu. Et c'est un peu bizarre quand même.

On ne va pas recommencer en mode "on vit quand même une époque étrange" même si on y pense très fort. Parce que, quand même, si ces dernières années ont vu l'installation des placements-produits dans les films de manière décomplexée (bisous Transformers), La Grande Aventure LEGO n'est ni plus ni moins qu'une gigantesque pub assumée pendant 1h40 et, le pire dans tout ça, c'est que c'est bien. Alors vous imaginez bien dans quel état on se trouve : d'un côté, ça gueule parce qu'on nous prend pour des moutons et de l'autre, on kiffe un film dont le fondement même est de nous prendre pour des moutons. Conflit encéphalique majeur.

Il n'empêche que, comme ça cartonne, il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Tandis que LEGO Batman est sorti hier sur nos écrans et qu'une fois n'est pas coutume il est loin d'être honteux (notre critique ici), LEGO et la Warner ne perdent pas de temps et balancent tout de suite l'offensive d'après en nous offrant la bande-annonce de leur prochain LEGO Ninjago Movie, prévu dans nos salles le 27 septembre 2017. Réalisé par Charlie Bean, le film nous réserve un sacré casting puisque nous y retrouverons les voix de Dave Franco, Michael Pena ou encore Jackie Chan.

Comme à son habitude, la firme versera clairement dans le méta et la rupture de ton en nous proposant de plus ou moins nous moquer du postulat de Star Wars avec cette histoire de père et de fils en conflit, sur fond de magie et de destruction du monde. Si, dès la bande-annonce, ce choix humoristique montre ses limites, gageons que le temps qui reste avant la sortie permettra de le resserrer. Quoi qu'il en soit, le film semble très beau et impressionnant techniquement parlant et il n'est pas dit qu'il ne fasse pas un carton chez les enfants en septembre, puisque la série Ninjago est quand même passée en boucle sur France 4 pendant des années et que les jouets se vendent très bien.

C'est à se demander si on parle encore de cinéma de nos jours.