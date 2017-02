Le slasher Cold Prey aura droit à son remake... avec des catcheurs

La trilogie norvégienne Cold Prey était bien sympa. Pas au point d'en faire des caisses mais au moins d'en proposer un jour un remake. Ca tombe bien, c'est ce qui est prévu. Sauf que ça risque d'être assez improbable.

Sorti il y a déjà 11 ans, Cold Prey avait apporté un petit vent de fraicheur au slasheur, alors genre moribond du cinéma d'horreur, et prouvé au passage que la Norvège n'avait pas à rougir en matière de film d'horreur face à ses modèles. Et surtout, le film nous avait permis de découvrir un nouveau réalisateur, Roar Uthaug, plutôt important aujourd'hui puisqu'il est en train de tourner le reboot de Tomb Raider avec Alicia Vikander, ce qui n'est pas rien.

Deux films plus tard, la saga Cold Prey s'est donc conclue, avec la promesse sous-jacente qu'elle pourrait revenir à n'importe quel moment. Face à la popularité de la franchise, on se doutait bien que les américains mettraient bien un jour leurs gros doigts boudinés dessus pour nous en proposer un remake. Et bien voilà, ça y est, c'est lancé.

Le site Deadline vient en effet d'annoncer que le remake de Cold Prey était dans les tuyaux après que la WWE en est acheté les droits. Et là, ça nousf fait doucement marrer parce que la WWE, c'est quand même la fédération de catch américaine. Mais si on s'imagine tout de suite un film rempli de John Cena et de Triple H au ski, il va tout de suite rabaisser nos attentes puisque le remake a été annoncé comme "un croisement entre Le Territoire des Loups et The Revenant, centré sur un personnage féminin fort qui devra aller au bout de ses limites pour survivre."

Alors certes, c'est complètement raccord avec le film d'origine mais avouez que c'est quand même un peu dommage au fond.