Les Power Rangers ne plaisantent plus avec une nouvelle affiche bien badass

Nous sommes vraiment de grosses girouettes quand on s'y met. Alors que l'annonce d'un nouveau film Power Rangers nous avait fait doucement marré à l'époque, en nous affligeant au passage, voilà qu'on est limite en train de dire qu'on l'attend. On ne peut vraiment plus se fier à personne de nos jours...

Et c'est vrai qu'on est d'ailleurs les premiers surpris par ce brusque changement d'attitude proprement intolérable. Mais on a beau être vieux, cyniques et désabusés, il y a toujours un petit coeur d'enfant qui bat, quelque part, au fond de nous. Et cet enfant, à l'époque, il regardait les Power Rangers, parce que c'était débile et que ça passait le temps.

On peut donc féliciter le studio Saban d'avoir su réactiver cette nostalgie un brin embarrassante tout en faisant quelque chose de complètement nouveau, au point que l'on voit ce film arriver avec une légère impatience. Parce que le métrage de Dean Israelite semble avoir bien géré son statut de reboot et s'être adapté aux canons du moment pour faire de ses Rangers des vrais super-héros et non plus des neuneus en lycra qui se battent contre des streums en jogging.

Le design général semble en effet un audacieux mélange d'organique, de minéral et de technologique pour un résultat finalement assez surprenant. Comme nous le confirme d'ailleurs la nouvelle affiche disponible représentant les cinq Rangers, parés au combat dans leurs armures scintillantes. Et il faut bien dire qu'ils ont quand même un peu la classe. Objectivement.

Power Rangers arrivera donc sur nos écrans le 5 avril prochain et, même si on a très, très honte de le dire, on ne le murmurera donc que du bout des lèvres, il y a des chances que ce ne soit pas si pourri que ça au final. Pas un chef-d'oeuvre non plus, mais au moins un film sympa. Et franchement, par les temps qui courent, c'est tout ce qu'on demande.