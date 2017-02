Jennifer Connelly rejoint Battle Angel, l'adaptation du manga Gunnm

On ne parle pas suffisamment du Battle Angel que prépare actuellement Robert Rodriguez et c'est très mal. Après, il faut aussi avoir quelque chose de neuf à en dire, on ne va pas non plus vous en causer que pour le plaisir.

Après quasiment 25 ans d'attente, Gunnm arrive enfin au cinéma mais sans James Cameron à la barre. En effet, le réalisateur trop occupé à se payer un gros trip sur Pandora n'est que le producteur de l'adaptation du manga culte puisqu'il en a finalement confié la réalisation à ce bon vieux Robert Rodriguez. Ce qui n'est pas plus mal finalement, au moins avec lui on est sûrs que le film se fera. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe puisqu'il est actuellement en tournage au Texas.

Cela ne l'empêche pas d'accueillir encore des comédiens pour enrichir son casting puisque, après Rosa Salazar, Christoph Waltz ou encore Ed Skrei, Battle Angel ouvre ses bras à la sublime Jennifer Connelly, qu'on n'attendait pas forcément là. Même si son rôle n'a pas encore été révélé, on sait déjà que la belle incarnera l'un des antagonistes de notre chère Gally et on la verrait bien dans les rangs du scientifique Desty Nova, savant fou de son état.

Le film est prévu pour le 1er août 2018 et devrait reprendre les grandes lignes du manga, à savoir la quête identitaire de Gally, un cyborg trouvé dans une décharge pas le scientifique renégat Ido, qui la répare et l'éduque, dans un monde en perdition, tiraillé entre Zalem, cité flottante où vivent les nantis, et la décharge, terre de chaos absolu où survit la plus grande partie de l'humanité.

C'est dommage d'ailleurs que Battle Angel ait mis autant de temps à se monter au cinéma. Il y a 20 ans, Jennifer Connelly aurait fait une Gally en tous points parfaite.