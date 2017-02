David Fincher serait très intéressé par World War Z 2

Quoi que l'on pense du premier World War Z, que l'on aime ou pas, il faut reconnaitre que le film a été un énorme carton tout autant que le plus gros succès de Brad Pitt dans les salles. On comprend donc encore moins que sa suite mette autant de temps à arriver.

La logique économique inhérente au monde merveilleux du cinéma voudrait que, dans le cas de World War Z et ses 540 millions de dollars de recettes, un nouveau volet arrive sous deux ans. Or, le film est sorti en 2013 et le fameux World War Z 2 vient tout juste de disparaitre des plannings de la Paramount alors qu'il était prévu pour la fin juin de cette année. Il faut dire aussi qu'on peut difficilement tourner un long-métrage quand on n'a pas de réalisateur.

Parce qu'à l'image de son prédécesseur, World War Z 2 est destiné à s'accoucher dans la douleur. On se rappelle en effet le calvaire qu'avait été le premier film, la guerre ouverte entre sa star-productrice Brad Pitt et le réalisateur Marc Foster, qui avaient failli en venir aux mains avant que le metteur en scène ne soit officieusement évincé et que quelques séquences soient retournées. Ce qui n'a pas empêché WWZ d'être un énorme carton un peu partout où il était projeté. La suite semblait prendre le même chemin, le signe le plus évident étant l'abandon du projet par le réalisateur choisi par le studio, J.A. Bayona, qui avait préféré se réfugier dans les contrées de Jurassic World que de subir pareil traitement.

Auourd'hui, le film est au point mort même si Brad Pitt et la Paramount sont chaud-bouillants à l'idée de nous offrir un WWZ 2 pas franchement nécessaire, au fond. Et le projet pourrait redevenir l'un des plus attendus en quelques secondes si ce que vient d'avancer le Hollywood Reporter est la vérité. En effet, le site vient d'annoncer que David Fincher serait "très intéressé à l'idée de réaliser le film".

Et d'un coup, c'est notre petit coeur fragile qui s'emballe. Fincher étant l'un des tout meilleurs réalisateurs de sa génération, invisible depuis son extraordinaire Gone Girl, la perspective de le voir retrouver Brad Pitt dans un film de zombies à grande échelle, serait une excellente idée, bien qu'il nous faudrait définitivement un peu de temps pour l'accepter tant cela parait improbable. Mais s'il est vraiment intéressé par le projet, c'est qu'il a une idée en tête et on ne peut qu'espérer qu'il y applique un traitement similaire à son Millenium, histoire de bien montrer qui c'est qui commande et probablement nous livrer le film de zombies ultime.

Donc on va croiser tout ce qu'on peut croiser, en dépit de la douleur et de l'inconfort, pour que cette rumeur se confirme et que Fincher se cartonne quelques morts-vivants déchainés.