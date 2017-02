Heat, Collateral… les films de Michael Mann qui ont influencé The Dark Knight

Un internaute américain a mis en parallèle les scènes de The Dark Knight et ses influences "Manienne".

On ne sait pas vous mais quand on avait découvert la scène d’ouverture de The Dark Knight, on avait immédiatement senti que Christopher Nolan avait été influencé par le Heat de Michael Mann. Lors d’une interview avec Variety à la sortie du film, il y a déjà neuf ans, le réalisateur ne s’en était d’ailleurs pas caché :

« J’ai toujours vu Heat comme une démonstration de cinéma remarquable, dans sa manière de créer un vaste univers dans une ville et en balançant un grand nombre de personnages et leurs émotions de manière équilibré et efficace. »

Et si le film de braquage est l’influence majeure du Chevalier Noir, les inspirations Manienne ne s’arrêtent pas à ce long-métrage, bien au contraire même. De Révélations à Collatéral, un internaute a mis en parallèle tous les plans dont s’inspire le film de Nolan. S’il ne s’agit parfois que d’un cadrage identique, certaines séquences sont bluffantes de ressemblances.

Pour son Dunkerque, Christopher Nolan a avoué qu’il s’inspirait énormément... du livre Forgotten Voices of Dunkirk de Joshua Levine. Pour les influences cinématographiques, il faudra attendre le 19 juillet prochain !