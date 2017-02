Schwarzenegger VS Trump : Arnold passe en mode Terminator et veut "lui exploser la tronche"

Donald Trump a eu la mauvaise idée de se payer la fiole d’Arnold Schwarzenegger, et a très mal pris la réponse acide que lui a adressé le comédien. Du coup, Arnold est passé en mode Terminator.

« I’ll be back », prononçait-il mécaniquement dans le chef d’œuvre de James Cameron. Et bien le retour du Chêne Autrichien ne s’est pas fait attendre, puisque quelques heures seulement après la nouvelle saillie du président américain, Arnold Schwarzenegger a publié en ligne une vidéo adressée au président, avant de revenir dans les colonnes du Men’s Journal sur cette polémique.

« Je me suis dit qu’il fallait y réfléchir pendant une petite heure, puis j’ai appelé mon assistant et je lui ai expliqué que selon moi, la meilleure chose à faire était de demander à être reçu par lui à New York. Et ensuite, je me serais contenté de lui exploser la tronche sur une table.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9 — Arnold (@Schwarzenegger) 6 janvier 2017

Puis je me suis dit que non, on ne pouvait pas vraiment faire ça. Il me suffisait de prendre de la hauteur et de le laisser dans la lumière. »

Et pour ce faire, Arnold Schwarzenegger a opté pour une option éminemment plus diplomatique, puisqu’il a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il lit un passage d’un célèbre discours de Lincoln, qu’il adresse à Donald Trump dans un geste de concorde. Une attitude dont il s’auto-congratule avec malice.

« Je crois que les gens ont très bien réagi à cette réponse. J’ai l’air plus présidentiel et plus diplomate, je fais très homme d’Etat. Exactement que Donald devrait être à l’heure actuelle. »