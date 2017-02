Kong Skull Island nous offre une affiche japonaise monstrueusement classe !

Si vous doutiez encore qu’avec Kong : Skull Island, Warner se lance dans un délire de film de monstres à la japonaise, l’affiche que voici devrait vous convaincre.

En effet, pour attirer nos cousins japonais dans les salles, le studio ne joue pas autant que chez nous sur les liens esthétiques du film avec Apocalypse Now de Coppola, mais favorise la parenté avec les Kaiju Ega qui sont nés sur l’Archipel. Et on le comprend, puisque le film doit paver le terrain pour la confrontation entre King Kong et Godzilla, attendue pour 2019.

Lettrage délirants, feu, grosses bébêtes et singe géant particulièrement colérique s’affichent ainsi sur ce poster gargantuesque qu’on partage avec vous. Y a pas à dire, vivement le mois de mars !