La Paramount annule le reboot de Vendredi 13 et repousse (encore) World War Z 2

Jason doit l'avoir sacrément mauvaise actuellement et, quelque part, on le comprend. Après deux ans de bataille, se voir refuser son grand retour ça doit énerver un brin. Faut dire aussi qu'il s'y est pris comme un pied.

C'est donc officiel depuis quelques heures, Jason Voorhees ne reviendra pas dans une nouvelle aventure, en tout cas pas tout de suite. La Paramount vient en effet d'annonce l'annulation pure et simple du projet alors même que son tournage devait démarrer le mois prochain. Il faut dire aussi qu'on y croyait de moins en moins, surtout avec les multiples redémarrages qu'a connu le film, la succession de réalisateurs, le dernier en date étant Breck Eisner, et l'absence totale de casting comme de réelle décision quant à l'orientation à donner à ce nouvel épisode.

Le Hollywood Reporter a depuis confirmé la nouvelle en précisant qu'il s'agissait d'une décision conjointe entre la Paramount et le producteur Platinum Dunes. Cela serait dû, en toute logique, aux mauvais scores du récent Le Cercle - Rings qui aurait semé un gros doute parmi les costard-cravates. Donc, fans de Jason, vous savez chez qui vous plaindre.

Cela dit, l'annulation du film a des conséquences plutôt inattendues puisque cela a poussé le studio à revoir son calendrier de sorties. La première victime étant World War Z 2, dont la sortie était pourtant prévue le 9 juin 2017 (alors que pourtant personne n'y croyait) jusqu'à une date ultérieure non précisée pour le moment. Et l'histoire semble se répéter une nouvelle fois puisque le départ de J.A. Bayona du projet et les multiples difficultés que le film rencontre laisse présager une date aux alentours de 2019.

Mais cela permet surtout d'avoir une date de sortie pour Mother, le prochain film de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence qui devrait, selon tout logique, remplacer Vendredi 13 dans l'agenda puisqu'il occuperait à présent le 13 octobre prochain, date de sortie initiale du reboot de Jason. Evidemment tout ceci reste à confirmer mais cela prouve bien une chose : on ne déconne pas avec Jason et si on décide de se passer de ses services, il ne s'en va pas sans laisser un gros bordel derrière lui.