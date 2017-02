On en sait plus sur l'avenir de la saga X-Men

Comme tous les univers de super-héros actuels, la saga X-Men connait en ce moment une petite révolution interne pour l'aider à rester dans le coup. Entre séries télé et prochains films, on essaye de faire le point.

Déjà, les X-Men envahiront le petit écran dans quelques heures avec la diffusion du premier épisode de la série Legion, spin-off de la saga consacré au fils du Professeur X qui se croit fou et dont l'état risque de déclencher un certain nombre de catastrophes. Mais il a été très tôt annoncé que la Fox préparait également une seconde série sans pour autant en dire quoi que ce soit jusqu'à la semaine dernière où nous avons appris que le pilote de mystérieux show serait réalisé par Bryan Singer lui-même, que la série serait diffusée à l'automne prochain, qu'elle parlerait d'une famille en cavale parce que les enfants sont des mutants et que le titre de travail était actuellement Heaven. Bref, un sacré programme.

Legion

Côté cinéma, c'est un peu le même délire en fait puisque nous avons appris il y a quelques mois que Josh Boone préparait The New Mutants qui devrait comporter un bon petit lot de caméos de la saga principale, cet épisode étant une fois de plus considéré comme un spin-off. Et, il n'y a pas si longtemps, une grosse rumeur voulait que le nouveau chapitre officiel de la saga X-Men soit également en préparation et débute son tournage en mai et qu'il s'intéresse à nouveau à l'arc Dark Phoenix. Et il a même un nom en plus : Supernova.

Le site My Entertainment World vient de publier quelques infos supplémentaires sur l'avancée de ces différents projets qui semblent tous évoluer dans le bonne direction de concert. Ainsi, le tournage du pilote d'Heaven débuterait le 13 mars prochain à Dallas tandis que Supernova donnerait son premier coup de manivelle à partir du 15 juin à Montréal. Jusqu'ici, c'est plus ou moins raccord avec ce qui avait été annoncé. Mais de son côté, le site Omega Underground avoue savoir que Supernova vient de changer de titre pour un Teen Spirit des plus nébuleux et qui trahirait le fait que l'intrigue se déroule dans les années 90.

Evidemment, il ne faut y voir là que des titres de travail, la Fox n'étant pas assez stupide pour sortir un gros film baptisé X-Men : Teen Spirit. Encore que... Par contre, concernant l'arc narratif choisi, Dark Phoenix ou pas, rien n'a été précisé pour le moment et il faudra probablement attendre une déclaration officielle du studio pour en avoir le coeur net.