Alicia VIkander se la donne grave dans les premières images du tournage de Tomb Raider

Quand on parle d'adaptation de jeux vidéos au cinéma, une profonde angoisse nous saisit toujours quasi-instantanément. C'est que, on l'attend depuis des années notre sauveur, le film qui nous libèrera des adaptations pourries. Et si c'était lui ?

Alors oui, mais non. On ne va pas faire le même coup à chaque fois qu'une saga vidéoludique est adaptée, ou réadaptée, au cinéma. C'est à dire qu'en plus, on a toujours les joues qui piquent après le cas Assassin's Creed, dont forcément, ça nous rend un peu méfiants. Sauf qu'avec Tomb Raider, nous sommes dans une situation un peu particulière puisque c'est la première qu'une adaptation de jeu vidéo au cinéma connait un reboot. Ce qui veut dire que, si le studio n'est pas stupide, il a retiré une certaine expérience des deux précédents films avec Angelina Jolie et qu'il souhaite éviter les mêmes erreurs. On a encore le droit de rêver...

Suivant le même destin que la saga numérique, le film réalisé par Roar Uthaug reprend donc la saga à la base et décide d'adapter le reboot de 2013, ce qui est une excellente idée. Si la nomination d'Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft avait surpris pas mal de monde au début, force est de constater que l'idée a fait son chemin depuis et qu'elle a su s'imposer, en dépit d'un premier visuel, fidèle au personnage certes, mais qui inquiétait quand même un peu.

Maintenant que le film est en plein tournage, le compte Twitter AliciaVikanderDaily vient de publier un jeu de clichés en provenance directe du plateau pour nous montrer à quoi cela peut ressembler. Et, ô surprise, c'est extrêmement rassurant. Les puristes reconnaitront tout de suite la tenue de Lara dans le reboot, l'état du costume ne laissant aucune zone d'ombre quant au fait que la belle risque de s'en prendre plein la tête. L'aventurière, ici avec les poings liés, fait donc ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir courir, sauter et s'enfuir. Evidemment, on pense immédiatement au début de l'aventure, lorsque, capturée, elle doit s'échapper pour sa survie, séparée de ses potes. Si l'on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure le film sera fidèle au scénario du jeu, cela prouve au moins que l'on ne nous avait pas menti, l'adaptation sera réellement dans ses traces. Et ça fait bien plaisir.

Il ne nous reste donc plus qu'à attendre quelques mois pour découvrir la première bande-annonce en sachant que le film est toujours prévu sur nos écrans le 16 mars 2018. On ne veut pas trop s'avancer pour le coup, mais quelque chose nous dit que ça sent plutôt bon.