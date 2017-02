Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 : qui est la mystérieuse femme en or qui vient d'être dévoilée ?

Dans le spot TV du film diffusé lors du Superbowl, une mystérieuse femme en or fait son apparition. Mais qui peut-elle bien être ?

UNE APPARITION MARQUANTE

Le temps de quelques secondes, un personnage qui semble ne pas trop aimer l’équipe de Star-Lord (Chris Pratt) fait une apparition. On a beau ne pas la voir longtemps, elle a de quoi attirer le regard avec sa peau dorée.

On ne la voit pas beaucoup, mais elle attire les regards !

En regardant le casting du film, il s’avère que ce personnage, nommé Ayesha, est interprété par Elizabeth Debicki. Une actrice à suivre, très remarquée dans Gatsby le magnifique, Des agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E. de Guy Ritchie, ou encore la série The Night Manager, récompensée aux derniers Golden Globes. Mais qui est donc ce personnage dans les comics ? Trois possibilités s’offrent à nous...

OPTION 1 : UNE ADAPTATION DE HER / KISMET / AYESHA

Le choix le plus logique serait le personnage Marvel qui se nomme Ayesha. Enfin, au début elle se nommait Her ("Elle" en français). Il s’agit d’un être artificiel créé par une bande de savants un peu dérangés, voulant façonner un être parfait et si possible soumis à leur volonté. Leur premier essai avait été un être surpuissant à la peau dorée appelé Him ("Lui" en français), qui ne leur a pas obéi et a pris ensuite le nom d’Adam Warlock.

Lui alias Adam Warlock dans son activité habituelle : se bagarrer contre Thanos !

Her, seconde tentative de ces illuminés de l’Enclave (le nom de leur groupe), était à la base un être masculin (appelé Paragon) qui a ensuite pris une forme féminine pour s’unir avec Lui (enfin Warlock… oui c’est compliqué). Mais vu qu’il était mort, cela n’a pas pu se faire, et une tentative de résurrection n’a rien donné. Her est partie vivre des aventures dans le cosmos et a pris par la suite les noms de Kismet, puis d’Ayesha, et a été impliquée dans plusieurs histoires cosmiques de Marvel.

Ayesha version comics

POUR : Le nom, l’apparence (sauf la coupe de cheveux).

CONTRE : Pas d’Adam Warlock dans le MCU pour l’instant, l’histoire du personnage semble compliquée à introduire dans le film, la bande-annonce semble indiquer qu’elle a un rang royal.

OPTION 2 : UNE VERSION FEMININE DU COUREUR

Le Coureur est un des Anciens, un groupe d’êtres qui sont les plus vieilles créatures vivantes de l’univers (hormis Galactus). Ce qui caractérise ce groupe, c’est que chacun de ses membres a une passion, voire même une obsession, et qu’il mobilise toute son énergie pour la satisfaire. Le Collectionneur (adapté dans le premier film des Gardiens de la galaxie et joué par Benicio Del Toro) collectionne tout, le Grand maître parie sur tout, … et le Coureur veut battre tout le monde à la course.

Le Coureur, obsédé par la course

On pourrait penser que cette femme aperçue dans le spot serait une version féminine de ce personnage : ce ne serait pas la première fois qu’un personnage change de sexe en passant du papier à l’écran (voir Tilda Swinton dans Doctor Strange). Outre la peau dorée, il y a deux liens avec la mythologie des Gardiens : les Anciens et les Pierres d’infinité qu’ils détenaient à une époque.

Après tout c'était bien un pépé tibétain à l'origine alors pourquoi pas un Coureur version fille ?

POUR : La couleur de la peau, le lien avec les Pierres d’Infinité, le lien avec le Collectionneur déjà apparu dans le premier film.

CONTRE: Là encore, les images du spot ne laissent pas penser qu’il s’agit directement du même personnage, même en changeant de sexe.

OPTION 3 : NI L’UN NI L’AUTRE… OU LES DEUX !

La troisième possibilité est que tout simplement ce personnage n’ait strictement rien à voir avec ses supposés modèles de papier. Après tout, Nova Prime (Glenn Close) dans le premier film n’a rien à voir avec ce qu’on pouvait trouver dans les comics et le Nova Corps n’a qu’une lointaine ressemblance avec le groupe imaginé par Marvel.

Nova Prime version ciné... aucun lien avec les comics à part le nom !

Ou alors… pourquoi ne pas supposer qu’il s’agisse d’un mélange des deux ? Après tout, on peut très bien imaginer que le passé compliqué de Her ait été évacué pour en faire une Ancienne comme le Collectionneur, et on récupère alors un lien avec une Pierre d’Infinité.

Un lien avec le Collectionneur et les Pierres d'Infinité ?



BILAN : il est trop tôt pour être affirmatif sur l’identité de cette femme en or, et les Studios Marvel sont très forts pour faire tourner les fans en bourrique. Mais ces quelques pistes nous donnent de quoi réfléchir en attendant la sortie du film le 26 avril !

En partenariat avec Watchtower Comics