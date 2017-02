Superbowl : après les trailers, voici les meilleurs pubs de la grand'messe télévisuelle

Le SuperBowl, ce n’est pas seulement l’occasion de découvrir les trailers de futurs chef d’œuvres comme Baywatch, Transformers 5, ou encore Fast & Furious 8. Non, on peut aussi y visionner des publicités vraiment trop cools.

Votre cerveau est en légère surcharge, vous considérez que la connaissance, la culture, l’instruction, la grâce et la beauté sont des phénomènes dispensables, pas franchement divertissants et réservés aux socio-traîtres boboïdes ?

Alors faites vous plaisir avec une grande rasade de baroud d’honneur mercantile, ou la preuve que même quand l’univers part en cacahouètes, il y a toujours quelqu’un pour en tirer un peu d’argent. Non et puis bon, si les réclames sont dirigées par les frères Coen et jouées par John Malkovich, ça passe mieux aussi.