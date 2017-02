Pirates des Caraïbes 5 : Orlando Bloom revient dans le nouveau trailer, avec de gros problèmes de peau

Si Pirates des Caraïbes 5, après un quatrième épisode sans les seconds rôles historiques de la franchise, avait des airs de quasi-reboot, une vieille connaissance a refait surface lors du trailer du Super-Bowl.

Il s’agit d’Orlando Bloom, qui reprend ici le rôle de Will, lequel souffre manifestement de gros problèmes de peau. Ce qui se comprend, puisque le pirate malgré lui est devenu à l’issue du troisième épisode le capitaine (maudit) du Hollandais Volant, le bâtiment commandé jusqu’alors par Davy Jones, condamné à naviguer sous la mer, à la recherche des âmes damnées des flibustiers morts en manoeuvres.

Comme ses prédécesseurs, il affiche un épiderme à moitié bouffé par les coquillages et autres joyeusetés maritimes, un vrai défi pour tout utilisateur d’eau précieuse. Plus sérieusement, on peut émettre l’hypothèse qu’Orlando Bloom bénéficiera d’un vrai rôle dans Dead Men tell no Tale, et que son rang de capitaine d’un vaisseau mythique pourrait lui permettre de venir en aide à Johnny Depp, qui aura fort à faire pour survivre à Javier Bardem.

Le film étant attendu pour le mois de mai, on en saura plus très prochainement.